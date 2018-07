Ser cubano en Facebook o De cómo me convertí en el usuario 3

Los arrebatos y locuras que comento en mi muro personal de pronto estaban en una pantalla en medio de una discusión académica. Fue muy fuerte, divertido y revelador. Ocurrió durante la discusión de la tesis Ser cubano en Facebook. Acercamiento a características de la identidad nacional cubana en las biografías de tres usuarios cubanos “influyentes” en Facebook.

Su autora, Disley Alfonso Santos, coronaba así en fecha reciente su licenciatura en Comunicación Social, en la Facultad homónima de la Universidad de La Habana, como parte de una línea de investigación sobre tendencias e impactos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Cuando la muchacha me pidió unos meses atrás monitorear todo lo que yo haría durante un mes en esa red social, nunca supuse que el resultado iba a ser tan interesante. Mi inclusión en la pequeña muestra a estudiar la relacioné enseguida con algún consejo de su tutora, la colega y amiga Beatriz Pérez Alonso, profesora del Departamento de Comunicación Social.

Fue así como me convertí en el Usuario 3, con la precedencia nada más y nada menos que del Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, y Víctor Víctor Mesa, el joven pelotero —hijo de su padre— que en medio de la investigación de la muchacha emigró a los Estados Unidos.

Como no estoy autorizado a exponer los hallazgos sobre Gerardo y Víctor Víctor, les contaré solo un poco de todo lo que descubrí en la tesis de Disley… sobre mí.

Debo añadir antes que en su investigación, la comunicadora buscaba describir qué características de la identidad nacional cubana emergían de nuestras biografías.

Pero antes de llegar allí, supe que según estudios que referencia la autora, a inicios del presente año existían en Cuba 4 millones 400 mil usuarios cubanos con presencia en las redes sociales, y de ellos, hasta enero del 2018, el 70% eran miembros de Facebook, o sea, un estimado de más de tres millones de personas.

Los primeros influyentes nacieron de la revolución del blog, comentó Disley. Con el surgimiento de las redes sociales, como Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, migraron a estas redes para así lograr mayor visibilidad para sus weblogs.

Añadió en su texto que una década después del surgimiento de los blogs, el auge y popularidad de las redes sociales han posibilitado que en la generación millenial existan “influyentes” que nunca utilizaron los blogs.

De acuerdo con sus fuentes, Facebook es la red social más utilizada para seguir a estos usuarios, aunque el rango de edad del público que utiliza dicha red social para este fin son personas entre 31 y 55 años, los cuales por lo general siguen a microinfluencers. O sea, la gente temba, como diríamos en Cuba.

Las personas que más influencers siguen en redes sociales son de edades comprendidas entre 16 y 30 años, y prefieren utilizar YouTube, Instagram y Twitter (en ese orden) para seguirlos, de acuerdo con otra investigación que cita Disley.

En ese contexto es que la joven comunicadora construyó su categoría de identidad nacional cubana en las biografías de FB, a partir de los rasgos identitarios que los usuarios manifiestan en publicaciones e interacciones en esa red social y que demuestran su reconocimiento como parte de Cuba, al expresar características y elementos idiosincráticos de esa identidad nacional mediante el lenguaje, símbolos, costumbres, creencias, etc.

Mis datos

Disley analizó un total de 51 publicaciones mías en abril de 2018, de ellas 42 fueron propias, lo que representa dos tercios del total.

“Entre las fuentes de las que provenían estas publicaciones destacan las páginas de Mariela Castro Espín y del Cenesex”, apuntó la autora, quien recuerda que soy activista “y estas fuentes demuestran un compromiso moral del usuario en el espacio online con las actividades que realiza en su vida cotidiana”.

También menciona este blog personal, “creado de forma simultánea con su cuenta en Facebook” y que utilizo “para la promoción de las nuevas entradas, como canal fundamental de tráfico”.

La mayoría de mis publicaciones en FB, según la autora, fueron de carácter informativo (78,4%), mientras que 11 publicaciones (21,6%) tenían como intención opinar sobre temas específicos, en especial relacionados con el activismo.

También descubrió algunas de mis manías favoritas, o las demostró. Halló Disley que 32 de mis publicaciones (62,7%), fueron actualizaciones de estado en Facebook. Por lo general este tipo de publicación se caracteriza por ser de “solo texto”, con un fondo predeterminado que Facebook permite escoger.

“Guarda cierta relación el hecho de que el usuario sea periodista y utilice este formato como predominante en sus publicaciones, el cual le permite expresar sus ideas haciendo uso de las habilidades propias de su profesión”, valoró.

Las fotografías fue el segundo formato que más empleé (en 6 publicaciones, 11,8%), “por lo general para reforzar ideas expuestas en los textos acompañantes”. Les siguieron las imágenes, los enlaces y los videos, en menor cantidad.

En el mes de abril solo utilicé dos etiquetas, una a mi hijo, y otra a la autora de la investigación para otorgarle mi consentimiento para la realización del estudio de mi biografía (Y que lo supieran las personas que comentan en mi muro, añadiría yo).

No utilicé ningún hashtag durante el período (no me gustan para FB, le dije cuando me entrevistó), y en el caso de los emojis, solo empleé una carita pensativa en una publicación.

“A pesar de que el empleo de estos recursos expresivos de Facebook sirvió como medidor de las competencias digitales que poseían —consideró la investigadora—, en el caso del Usuario 3 los datos personales de su biografía están casi todos actualizados, incluso las frases célebres y la opinión sobre él mismo, así como las listas de las páginas que sigue, por lo que la ausencia de estos recursos expresivos no está condicionada por no tener la habilidad o el conocimiento, si no por cuestiones de preferencia del usuario. A ello se suma que fue el primero en abrir su cuenta en Facebook (2008), lo que significa que posee un camino recorrido en la plataforma mayor que el de los restantes usuarios, lo que le permite articular de forma más completa su identidad virtual y la expresión de rasgos identitarios nacionales”.

Lo mejor, no obstante, fueron los números que descubrió:

En cuanto a la interactividad de las publicaciones, la sumatoria total de reacciones obtenidas alcanzó 4042, de las cuales 2342 resultaron “me gusta” y la segunda reacción más obtenida, con 1024, fue “me divierte”.

El total de comentarios ascendió a 604, y fueron compartidas las publicaciones 327 veces.

El período de mayor actividad de la biografía fueron los días 18 y 19 de abril con 6 y 5 publicaciones respectivamente. Una de las razones —observó Disley— responde a la celebración de las elecciones generales en Cuba.

Sin embargo, la publicación que mayor cantidad de veces fue compartida fue el anuncio que hice el 26 de abril sobre la participación de Dani Vega (actriz transexual chilena) en las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia. El mérito, por supuesto, fue de Daniela, no mío.

Sobre mi comunidad en FB, la comunicadora observó que “es más heterogénea que las dos precedentes, sin embargo, es más reducida”. ¡Menos mal, ¿no?!

Entre quienes comentaron en mi muro ese mes predominó el género masculino, aunque hubo 10 publicaciones donde comentaron más mujeres que hombres. Eso suele suceder, añadiría yo.

De las 5 personas que más veces comentaron mis publicaciones, tres fueron hombres y dos, mujeres. De ellas dos viven en Cuba, otras dos viven en Miami y la otra en México. Eso es lo que me gusta de mi muro, diría yo: es un lugar de encuentros… y encontronazos.

A través del análisis de los comentarios en las publicaciones y los temas que mencionan, la autora estimó que el rango etario de mis amistades en FB es de 35-65 años. Decididamente, tengo que pensar en refrescar a mis amistades ¿qué ustedes creen?

De considerar alguna de mis frases, Disley colige “una de las características principales de las identidades virtuales en Facebook: la extimidad”. Dijo que yo utilizo elementos de mi vida cotidiana para crear debates, “aunque esto implique mostrar detalles de su vida privada”. Pues sí, no tengo casi secretos que ocultar, y eso me permite dormir tranquilo y feliz.

En cuanto a la utilización de símbolos en las publicaciones, hizo notar que no fue usual en mi muro. Los colores de la bandera del arcoíris u otras identificaciones con la comunidad LGBTI fue lo que más encontró.

Tal vez la apreciación que más me llamó la atención, fue cuando afirmó que “el humor es su recurso discursivo fundamental para expresarse en Facebook”.

Y añadió: “La mayoría de las publicaciones son intencionadas sobre la base de “burlarse de los problemas” para representar la realidad del contexto cubano actual. Tanto para mostrar opiniones políticas como vivencias personales o para abrir a debate temas actuales, este usuario utiliza frases que buscan ser divertidas para atraer la atención de su comunidad. Es por esto que la segunda reacción más obtenida en sus publicaciones durante el mes fue “me divierte”.

También me gustó saber que “en todas las publicaciones las muestras de cariño hacia la familia y el deseo de preservación de esta fue evidente”, y que las reacciones de mis amistades en FB corroboran “la importancia de la familia para el cubano: los elogios, los consejos de cuidarla y las felicitaciones por la familia construida fueron muestra de ello”.

Para no aburrirles más, les resumo que Disley también identificó elementos que ella atribuye a características revolucionarias y socialistas, antimperialistas, de solidaridad e internacionalismo, y sociabilidad.

“Las críticas a la realidad cubana que el usuario acostumbra realizar en sus publicaciones se pudieran valorar de constructivas, en aras de una sociedad mejor”, opinó.

Concluyó además que mi FB “muestra una combinación de aspectos políticos, elementos del registro cotidiano del cubano y frases populares para expresar, desde componentes lingüísticos, lo que simboliza su apego a la identidad nacional cubana”.

Conclusiones

Aunque la tesis hay que leerla para entender todos los matices que plantea, no quería dejar de contarles algunas de las conclusiones generales a las cuales arribó su autora a partir del estudio cualitativo de sus tres “usuarios”.

Según Disley, las biografías en Facebook se erigen como espacios para la construcción de identidades virtuales muy similares a las identidades offline, a través de las cuales se muestran rasgos identitarios que remiten al grupo nacional de referencia.

Es a través de las concepciones y representaciones aprehendidas y heredadas de lo que Cuba significa, de su cultura, sus memorias históricas y las características y valores típicos que del grupo nacional puedan poseer, que se manifiesta y construye su visión de la identidad nacional cubana en el espacio virtual, añadió la ya licenciada en Comunicación Social, con 5 puntos de calificación en su tesis.

También consideró que en torno a los usuarios identificados como “influyentes” en cada uno de los sectores socio-profesionales se conforman comunidades que comparten los mismos principios e ideologías, lo que permite que sus manifestaciones identitarias sean reconocidas, aceptadas y reproducidas por estas comunidades.

Los rasgos de la identidad nacional de los cubanos, expresados en el espacio físico, son reproducidos de forma similar en Facebook, apuntó la investigadora, quien logró demostrar coincidencias entre las características de la idiosincrasia cubana identificadas en estudios precedentes y las manifestadas por los tres usuarios analizados y sus comunidades de amistades y seguidores en ese escenario virtual.

julio 5, 2018

Categorías: Jirones . Etiquetas:activismo, activista, Blog, Bloguero, crítica, facebook, Facultad de Comunicación, FCOM, humor, Internet, periodismo, periodista, redes sociales, Revolución, socialismo, solidaridad, tesis, TICs, universidad . Autor: paquitoeldecuba

48 comentarios

